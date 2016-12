Tgcom24 >

Argentina, Miss Pole Dance balla sui lampioni e i cartelli stradali di Buenos Aires 23 novembre 2013 Argentina, Miss Pole Dance balla sui lampioni e i cartelli stradali di Buenos Aires Per tre giorni la città si popola di sexy acrobate che sfidano i pali e la gravità

16:33 - Allenamenti in corso per "Miss Pole Dance Sud America 2013", la competizione che si tiene tra il 23 novembre e il 25 nelle strade di Buenos Aires, in Argentina. Nessuna spaccata è troppo estrema e il palo (vanno bene anche un comune lampione o un divieto di sosta) è presto domato. Le coreografie che vengono fuori da questa spettacolare disciplina, sono tutte da guardare.