"Meno tasse per i belli": la proposta della modella malese Nora Danish fa infuriare il web

"Come me molti malesi devono pagare le tasse, ma per quelli che godono di un po' di celebrità dovrebbe esserci un'esenzione". È con queste parole che Nora Danish, modella e attrice della tv malese, ha fatto infuriare il web. In un'intervista rilasciata a "Utusan Malaysia", la giovane ha proposto al governo di ridurre le tasse per chi, come lei, spende molti soldi per curare la propria immagine.

"Negli anni spendiamo un sacco di soldi per il nostro aspetto fisico", ha spiegato la modella al quotidiano. Rivolgendosi all'ufficio delle entrate malese, ha poi avanzato la sua proposta: "Fa parte del nostro lavoro e la somma può essere inclusa tra i costi del lavoro per noi dello spettacolo. Sarebbe meglio per noi artisti e celebrità che lavoriamo per la nostra bellezza, beneficiare di un'esenzione fiscale".



Le dichiarazioni della giovane, che su Instagram conta numerosi follower, hanno trovato terreno fertile per innescare una vera e propria ondata di polemiche soprattutto sui social, dove molti connazionali della modella l'hanno invitata a "usare il cervello" prima di fare certe affermazioni.



Sommersa da decine di commenti di disapprovazione, la star malese è stata costretta a replicare con un altro post su Instagram, nel quale ha spiegato che le sue parole sono state mal interpretate: "Molti ancora non capiscono - ha scritto - ho il diritto di parlare a nome di altre celebrità e come cittadina della Malesia. Perché dovrei essere condannata per una questione fiscale? Tutti devono pagare le tasse, esclusi quelli che sono senza reddito. Vi prego di capire".