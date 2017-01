La missione - In cabina Bertrand Piccard, uno dei due pionieri svizzeri che, insieme ad André Borschberg, aveva dato il via alla missione il 9 marzo del 2015, con la prima delle 12 tappe previste, da Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) a Mascate (Oman). Il velivolo aveva poi raggiunto l'India, la Birmania, la Cina e, dopo uno scalo d'emergenza in Giappone per via di un peggioramento delle condizioni meteo, il 3 luglio era atterrato alle Hawaii dopo un volo ininterrotto di 5 giorni. Qui l'aereo è stato costretto a una sosta di nove mesi, in attesa della nuova bella stagione.



L'aereo fotovoltaico - Il Solar Impulse 2, progettato dal Politecnico di Losanna, è un velivolo in fibra di carbonio dall'apertura alare di 72 metri, più grande di quella di un Boeing 747, ma con un peso di appena 2.300 kg (più o meno come quello di un Suv). Sulle ali trovano posto più di 17mila celle fotovoltaiche in silicio, che danno energia a quattro motori elettrici e caricano oltre 630 kg di batterie al litio. Con questa dotazione, il Solar Impulse 2 è il primo velivolo solare al mondo in grado di viaggiare giorno e notte.