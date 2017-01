Solar Impulse 2 alle Hawaii: chiusa la tappa più dura del giro del mondo

L'impresa, volta a sensibilizzare il mondo sulla possibilità di creare un futuro alimentato dalle energie rinnovabili, è stata compiuta da Andrè Borschberg, uno dei due piloti che insieme a Bertrand Piccard sta portando avanti la missione intorno al globo.



Borschberg ha pilotato il monoposto per 4 giorni e 21 ore e 51 minuti, in una cabina non pressurizzata ed esposta a notevoli escursioni termiche, praticando yoga e potendo dormire per un massimo di 20 minuti consecutivi. Nel corso della traversata ha stabilito tre record: il più lungo volo in solitaria di tutti i tempi, e il più lungo, sia per durata che per distanza, tra i voli a propulsione solare.