Roma a misura di bicicletta, il sindaco: "Costruiremo un secondo Gra ciclabile"

Un doppio Grande raccordo anulare per biciclette attorno alla Capitale: è questo il progetto annunciato dal sindaco di Roma, Ignazio Marino, per invogliare i cittadini al trasporto ecosostenibile e alla riduzione di traffico ed emissioni. La realizzazione dei due anelli del cosiddetto "Grab", ha dichiarato Marino, "è fattibile prima dell'inizio dell'anno Giubilare, ovvero prima dell'8 dicembre 2015" a fronte di un investimento che "dovrebbe essere tra i 2 e i 4 milioni di euro".

Raccordo al quadrato - L'idea di Marino e Delrio è quella di affiancare un doppio anello "verde" al Grande raccordo anulare già esistente per le automobili. Entro la fine del 2015 nellla Capitale dovrebbe quindi vedere la luce il "Grab", più largo, che congiunge l'Appia Antica al Colosseo, Montesacro a Centocelle e che si snoda principalmente lungo vie pedonali e ciclabili, parchi, aree verdi e argini fluviali, e il "micro-Grab", più piccolo, che ricuce tutti gli spezzoni di ciclabili nel centro cittadino.



Bike sharing - Per incentivare ancora di più l'utilizzo delle due ruote, l'amministrazione capitolina punta anche su un nuovo servizio di bike sharing che dovrebbe essere inaugurato nel corso dell'Anno Santo. "Stiamo lavorando per legare, come avviene nelle grandi capitali europee, il bando per gli impianti pubblicitari alla realizzazione di un vero bike sharing - ha affermato Marino -. L'importante è che tutte le bici siano geo-localizzabili, per diminuire la possibilità di furto".