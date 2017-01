Parlamento Ue propone il taglio dell'80% delle emissioni entro il 2050

Ridurre dell'80% le emissioni inquinanti prodotte nell'Ue entro il 2050 e realizzare una piattaforma di investimenti "verdi" per aiutare i Paesi europei a basso reddito a centrare l'obiettivo. Sono alcune delle proposte del Parlamento europeo in merito al regolamento "effort sharing", che fissa gli obiettivi di riduzione delle emissioni per i settori "non-Ets" (Emission Trading Scheme), come trasporti, edilizia, agricoltura e foreste.