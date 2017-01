Oms: smog uccide più di alcol e droga

Non ha una dichiarazione di "emergenza di salute pubblica" come per Zika o Ebola, ma lo smog è "uno dei più grandi problemi di salute pubblica mondiali". Come denuncia l'Oms, le morti per inquinamento sono al quarto posto tra le cause di decesso, precedute solo da pressione alta, fumo e rischi legati all'alimentazione, e precedono quelle per alcol, droga e malattie a trasmissione sessuale. L'85% della popolazione mondiale vive in aree troppo inquinate.