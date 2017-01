Nigeria, energia a suon di gol: a illuminare la città ci pensa il campo da calcio

L'energia vien giocando - Sotto il parterre di erbetta sintetica è stato posizionato un centinaio di piastrelle in grado di "catturare" l'energia cinetica dei calciatori. La tecnologia consente di far funzionare sistemi a basso voltaggio, come appunto quelli utilizzati per l'illuminazione delle strade. Il prossimo obiettivo è quello di sfruttare lo stesso sistema anche in luoghi ad alta frequentazione come scuole, centri sportivi e commerciali.



Sport sostenibile - Il progetto è nato dalla collaborazione tra Shell, il cantautore senegalese Akon, testimonial per l'energia solare in Africa, e Pavegen, una startup britannica che fornisce soluzioni "rinnovabili" a basso costo per la disponibilità energetica nel Continente Nero. Quello realizzato a Lagos non è il primo campo da calcio in grado di produrre energia pulita da sole e movimento degli atleti: nel 2014 ne è stato inaugurato uno a Rio de Janeiro, in Brasile.