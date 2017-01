Clima, a rischio la produzione mondiale di elettricità entro il 2040

Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell'International institute for applied systems analysis, in Austria, e della Wageningen University, in Olanda. Sono stati presi in esame i dati di 24.515 centrali idroelettriche e 1.427 centrali termoelettriche. In queste due tipologie di centrali avviene il 98% della produzione di energia elettrica globale ed entrambe dipendono dalla disponibilità di risorse idriche.



Le aree più a rischio - Gli scienziati hanno rivelato che le aree più a rischio sono gli Stati Uniti, le regioni meridionali del Sud America, il Sudafrica, l'Europa centro-meridionale, il Sud-Est asiatico e l'Australia meridionale.



Boom rinnovabili, ma produzione in calo - Un recente studio di Bloomberg ha riferito che nei prossimi 25 anni la domanda di elettricità crescerà nei paesi emergenti. L'ipotesi è che metà dell'energia sarà prodotta a partire da fonti rinnovabili. Dal 2040 al 2069, però, oltre il 60% delle centrali elettriche mondiali produrrà meno energia a causa del riscaldamento globale.



Le possibili soluzioni - Per arginare questa minaccia, i ricercatori suggeriscono all'industria energetica di studiare strategie di adattamento efficaci e adottare tecnologie più efficienti. Tra queste spiccano l'utilizzo del gas al posto del carbone per la produzione di energia e l'impiego di acqua marina o aria per il raffreddamento degli impianti.