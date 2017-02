Inquinamento, l'Onu dichiara guerra alla plastica negli oceani: parte la campagna #CleanSeas

Ogni minuto viene riversato in mare l'equivalente di un camion pieno di rifiuti, per un totale di otto milioni di tonnellate di plastica all'anno . E' l'allarme lanciato dall' Unep (il Programma ambientale dell'Onu) che dichiara "guerra" all'inquinamento negli oceani lanciando #CleanSeas , una nuova campagna di pulizia e sensibilizzazione globale. L'obiettivo è quello di eliminare entro il 2022 le principali fonti di inquinamento marino , che minacciano la sopravvivenza di circa 600 specie animali. Di queste, il 15% è in via d'estinzione.

Gli ecosistemi oceanici sono minacciati soprattutto dalle microplastiche utilizzate in ambito cosmetico e dall'eccessivo impiego di oggetti usa e getta, come buste o bottiglie.



Minaccia per ambiente e salute - L'iniziativa ambientalista si rivolge a governi, industrie e consumatori, ricordando che l'inquinamento marino minaccia anche la salute dell'uomo, visto che le microplastiche che entrano nella catena alimentare finiscono pure nei nostri piatti. Le Nazioni Unite puntano a innescare una trasformazione sostenibile in ogni settore: dalle abitudini delle persone a standard e politiche per ridurre la spazzatura.



Impegno per mari più puliti - Alla campagna hanno già aderito dieci Paesi: Belgio, Costa Rica, Francia, Grenada, Indonesia, Norvegia, Panama, Saint Lucia, Sierra Leone e Uruguay. Tra gli impegni presi, spicca quello dell'Indonesia di ridurre del 70% la spazzatura marina entro il 2025 e l'introduzione entro l'anno di una tassa sui sacchetti di plastica da parte dell'Uruguay.