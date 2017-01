Inquinamento, l'allarme di Greenpeace: "Troppa plastica nei nostri piatti, dai pesci ai frutti di mare"

Microplastica e microsfere - "La presenza di frammenti di plastica negli oceani è un problema noto da tempo ma in crescita esponenziale - si legge nel report -. Una volta in mare, gli oggetti di plastica possono frammentarsi in pezzi molto più piccoli, e diventare microplastica. Un caso a parte sono le microsfere: minuscole sfere di plastica prodotte apposta per essere usate in numerosi prodotti domestici (cosmetici e altri prodotti per l'igiene personale)".



Una proposta di legge contro l'inquinamento - Greenpeace Italia ha chiesto al Parlamento "di adottare al più presto il bando alla produzione e uso di microsfere di plastica nel nostro Paese. Su iniziativa dell'associazione Marevivo è stata infatti già presentata una proposta di legge. Si tratta di una misura precauzionale, al vaglio in numerosi Paesi, necessaria per fermare al più presto il consumo umano di questi materiali".



"Servono subito regole stringenti" - Purtroppo, ha osservato l'associazione, "non ci sono ancora ricerche sufficienti a definire con certezza gli impatti sulla salute umana. I dati disponibili confermano però la necessità di applicare con urgenza il principio di precauzione, vietando la produzione di microsfere e definendo regole stringenti per ridurre in generale l'utilizzo di plastica".