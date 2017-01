Infissi a prova di spreco, le finestre del futuro saranno "verdi" e intelligenti

Le finestre del futuro saranno "verdi" e intelligenti, grazie a materiali hi-tech che lasceranno passare la luce ma non il calore, o al contrario bloccheranno alla vista i raggi solari ma consentiranno loro di scaldare l'abitazione. Messi a punto dai ricercatori della Scuola di ingegneria Cockrell dell'Università del Texas , i nuovi dispositivi daranno modo a chi è in casa di controllare in maniera precisa il passaggio dell'energia termica e della luce solare, in modo da ridurre i costi e i consumi legati al riscaldamento.

Materiali speciali - I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nano Letters. I materiali cosiddetti elettrocromici a doppia banda utilizzati dagli scienziati hanno due proprietà ottiche distinte: una consente di controllare la luce, e l'altra il vicino infrarosso, che è responsabile del calore. Sulla carta sembra piuttosto complesso, ma i ricercatori sono convinti di poter tradurre presto questa tecnologia in un prodotto a disposizione dei consumatori.



Una ricerca complessa - "Abbiamo dimostrato che un sofisticato controllo dinamico della luce solare è possibile - dice Delia Milliron, docente dell'Università del Texas - e crediamo che i nostri materiali a base di nanocristalli possano soddisfare i requisiti di performance per arrivare alla messa in commercio di finestre intelligenti". La ricerca sulle finestre "smart" ha prodotto recentemente un altro importante passo avanti presso il Politecnico di Milano, dove sono stati sviluppati dei dispositivi in grado di regolare luce e calore in entrata grazie a una app sullo smartphone. Sempre negli Usa, invece, sono stati ideati gli specchi hi-tech che disperdono il calore degli edifici.