Milano, realizzate al Politecnico le finestre "intelligenti" che regolano luce e calore

12:02 - Dal Politecnico di Milano arrivano le finestre "intelligenti" che autoregolano il passaggio di luce e calore grazie al controllo di una app. Si tratta di una struttura "a sandwich" che utilizza due filtri speciali in grado di ridurre sensibilmente il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e invernale. La novità di questa tecnologia appena brevettata sta nella cesellatura dei materiali, che possono schermare fino al 50% della radiazione solare.

"Scegliere" il clima interno - I due filtri che formano le finestre "sandwich" sono costituiti da un substrato plastico sul quale è stata innestata una dentellatura metallica con un profilo che ricorda "quello della merlatura di un castello", spiega l'ideatore Nicola Levati, ricercatore del ThermoLab del Politecnico di Milano. Tra un dente e l'altro c'è una distanza pari a centinaia di milionesimi di millimetro (nanometri), che può essere variata in funzione della zona climatica di installazione e della dimensione delle superfici finestrate di cui si dispone.



Trasparenza variabile con una app - Il dispositivo sviluppato dagli studenti dell'istituto milanese è in grado di variare in modo graduale e dinamico le proprietà di trasmissione e riflessione delle superfici trasparenti, escludendo il rischio di shock termico al livello dei vetri. E il tutto attraverso una app per Android o un semplice telecomando a infrarossi. In questo modo l'utente potrà modificare le impostazioni su trasparenza del vetro e illuminazione dell'ambiente interno.