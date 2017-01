Groenlandia, grande ghiacciaio al collasso: i mari potrebbero "salire" di mezzo metro

La minaccia per il Zachariae Isstrom è duplice: lo scioglimento è provocato sia "dall'alto", cioè dall'aria più calda che ne scioglie la parte superiore, sia "dal basso" dalle correnti oceaniche, anch'esse più calde, che ne erodono la parte sommersa. Il risultato, spiegano gli esperti, è che il "gigante di ghiaccio" sta perdendo 4,5 miliardi di tonnellate d'acqua all'anno.



"La perdita di acqua sta avvenendo rapidamente in termini glaciologici, ma lentamente in termini umani: non avviene tutto in un solo giorno o in un solo anno", spiega John Padel dell'università del Kansas, tra gli autori dell'indagine che ha preso in esame immagini aeree e satellitari del ghiacciaio negli ultimi 40 anni. I primi segni di "cattiva salute" del ghiacciaio sono stati rilevati a partire dal 2000.