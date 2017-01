Grana Padano, le forme si mettono "in mostra" nel mini caseificio di Expo

Un cubo trasparente per vedere da vicino tutte le fasi della lavorazione del formaggio. E' il progetto del Consorzio Grana Padano, che ha realizzato un mini caseificio nel cuore di Expo, all'interno di Cascina Triulza, il padiglione della Società Civile. Per sei mesi, il mini stabilimento inaugurato il 22 maggio alla presenza del ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, mostrerà ai visitatori come nasce uno dei prodotti più conosciuti della tradizione italiana.

360 forme in sei mesi - "Il Grana Padano è un esempio di buona pratica, di non spreco, di cultura del prodotto, di legame con il territorio e di capacità di stare nel mondo: è la metafora della nostra agricoltura". Il ministro Maurizio Martina ha commentato così l'iniziativa del Consorzio Tutela Grana Padano, che sotto gli occhi dei visitatori dell'Esposizione Universale produrrà 360 forme nel giro di sei mesi. "Penso che questo diventerà uno dei luoghi più frequentati dagli studenti e dalle scuole - ha aggiunto Martina - perché qui si capisce l'importanza e la centralità del saper fare italiano".



Sostenibilità ambientale e beneficenza - Da circa mille anni, la produzione del Grana Padano si distingue per la sua vocazione contro lo spreco alimentare: dalla mungitura al trasporto al caseificio, dalla realizzazione delle forme alla stagionatura. Oltre all'impegno per il bene dell'ambiente, però, il Consorzio ha deciso di dare il suo contributo a favore delle popolazioni più povere del pianeta. Le forme di Grana Padano che verranno prodotte "sono identiche alle altre - ha spiegato Stefano Berni, direttore generale consorzio Grana Padano - ma la finalità è diversa perché saranno vendute all'asta e il ricavato andrà interamente all'ospedale pediatrico N.P.H. Saint Damien di Haiti dove esiste già un reparto di malattie nutrizionali".



Le fasi della produzione in bella mostra - Dall'affioramento alla caseificazione, dalla formatura alla salatura fino ad arrivare alla stagionatura: sono molti i visitatori che, incuriositi dall'installazione e dai casari che ci lavorano, si fermano ad osservare a immortalare la lavorazione. Una tradizione millenaria che viene "messa allo scoperto" e che, secondo il presidente del Consorzio Grana Padano Nicola Cesare Baldrighi, "rappresenta la possibilità di mostrare a tutti i visitatori qual è la modalità con la quale noi produciamo". "Una modalità - aggiunge - che è rimasta molto artigianale e legata alla nostra tradizione nata mille anni fa in Pianura Padana, proprio all'interno di una cascina come questa".