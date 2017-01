Grana Padano, mille anni di produzione anti-spreco

Contro lo spreco - Al di là della positività dei valori nutrizionali, ideali per la crescita e lo sviluppo dell'organismo, il Grana Padano si distingue per la sua vocazione contro gli sprechi alimentari. Un obiettivo fondamentale visto che nella sola Unione Europea circa il 50% del cibo prodotto non viene consumato e finisce direttamente tra i rifiuti.



Sostenibilità ambientale - La sostenibilità del sistema agro-alimentare è un tema centrale di Expo 2015, in occasione del quale verrà allestito un vero e proprio caseificio operativo per mostrare ai visitatori come nasce e si produce il Grana Padano. E il Consorzio di Tutela del formaggio Grana Padano ha svolto sul tema in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore uno studio finalizzato a valutare il potenziale impatto ambientale generato dalla produzione dell'alimento lungo l'intera filiera produttiva (produzione del latte, trasporto al caseificio, produzione di Grana Padano e stagionatura). I risultati hanno evidenziato una realtà all'insegna della sostenibilità soprattutto in termini di inquinamento: la presenza di un digestore anaerobico permette infatti di ridurre le emissioni di metano dovute alla gestione dei reflui, con benefici per l'impatto di un chilogrammo di Grana Padano sul surriscaldamento globale.



Per una corretta alimentazione - Il Grana Padano è il formaggio D.O.P. più consumato al mondo. Secondo la nutrizionista Michela Barichella, Responsabile medico U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica I.C.P. di Milano e membro del Comitato Scientifico di OGP (Osservatorio Grana Padano), questo alimento "permette di avere un grandissimo apporto di sostanze nutritive, soprattutto vitamine, sali minerali e proteine molto importanti per la crescita". Da qui la nascita del programma Educazione Nutrizionale Grana Padano, che si pone l'obiettivo di educare il cittadino ai principi della corretta alimentazione. L'iniziativa si compone di una ricerca osservazionale (l'Osservatorio Grana Padano) sviluppata da medici che svolgono anamnesi alimentari, attività di informazione ed educazione per i loro pazienti.



Grana Padano a Expo 2015 - Un vero e proprio caseificio operativo per mostrare ai visitatori di Expo come nasce e si produce il Grana Padano, uno dei prodotti più prestigiosi della tradizione italiana. È quanto prevede il progetto con cui il Consorzio Tutela Grana Padano ha scelto di partecipare all'Esposizione Universale. Il caseificio dimostrativo, attivo per tutti i sei mesi dell'evento, sarà allestito all'interno di Cascina Triulza, unico edificio già esistente del sito espositivo e sede del padiglione della Società civile.