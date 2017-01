Dieci mosse per tagliare del 96% le emissioni di CO2 entro il 2030

Una maggiore collaborazione tra governi, imprese e città per raggiungere entro il 2030 il 96% dei tagli alla CO2 necessari a evitare che l'aumento delle temperature superi i due gradi centigradi. È la strada delineata dalla Commissione globale sull'economia e il clima, un gruppo di 28 leader politici, economisti ed esperti di finanza di 20 nazioni che, in un nuovo studio, suggerisce dieci strategie globali per contrastare il cambiamento climatico. Con la garanzia, inoltre, di risparmi plurimiliardari.