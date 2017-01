Dal Galles arriva la casa "verde" che produce più energia di quanta ne usi

In Gran Bretagna è stata costruita una casa "green" a basso costo in grado di produrre più elettricità di quanta ne usino ai suoi inquilini. La Solcer House sorge nei pressi di Bridgend, in Galles, e soddisfa il suo fabbisogno grazie a una serie di pannelli fotovoltaici e a batterie che consentono di immagazzinare l'energia in eccesso. Quest'ultima può essere utilizzata in seguito oppure venduta alla rete elettrica.

Il sistema low carbon energy della Solcer House messo a punto dai ricercatori della Welsh School of Architecture di Cardiff è simile a quello utilizzato dalla casa attiva realizzata in Germania che produce il doppio dell'energia di cui ha bisogno. Per ridurre il suo fabbisogno energetico, la casa ha un buon isolamento termico e un sistema di riscaldamento che sfrutta il sole. L'abitazione è inoltre collegata alla rete elettrica, da cui può prelevare o alla quale può cedere energia.



Come funziona - Gli inquilini dovranno "importare" energia dalla rete elettrica durante l'inverno, ma potranno rifarsi di questi consumi negli altri otto mesi dell'anno, quando la casa sarà in grado di cedere alla rete l'energia in eccesso. E la vendita di elettricità, sostengono i ricercatori, sarà così redditizia che in futuro i proprietari potranno persino garantirsi una fonte di guadagno costante.



Al momento la Solcer House è soltanto un prototipo e subirà dei perfezionamenti. Il primo modello è stata costruito in sedici settimane e il suo costo si aggira attorno alle 125mila sterline, pari a quasi 180mila euro.