12 febbraio 2015 Germania, la casa "attiva" che genera il doppio dell'energia di cui ha bisogno Il prototipo chiamato "B10" realizzato a Stoccarda utilizza fonti rinnovabili ed è in grado di ricaricare anche due auto elettriche, due biciclette e un'altra abitazione

11:44 - Dalla Germania arriva Aktivhouse, la prima casa "attiva" al mondo capace di generare il doppio dell'energia di cui ha bisogno utilizzando fonti rinnovabili. Il prototipo di 90 metri quadrati, denominato B10, è stato realizzato a Stoccarda ed è provvisto di un sistema di "auto-controllo" grazie al quale accumula un tale quantitativo di energia da riuscire a ricaricare anche due auto elettriche, due biciclette e un'abitazione adiacente.

La casa superenergetica - La struttura è stata realizzata dal Stuttgard Institute of Sustainability (SIS) nel quartiere di Weissenhof a Stoccarda, distrutto durante le guerra e poi ricostruito. Il sistema di gestione intelligente dell'energia è controllato tramite smartphone o tablet: si può riscaldare l'ambiente prima del rientro a casa, accendere o spegnere luci, gestire la ricarica dell'auto. Di notte, pannelli isolanti rotolano giù per coprire il vetro ed evitare sprechi di energia.



Le fasi del progetto - L'obiettivo dichiarato del progetto, suddiviso in fasi, è dimostrare come materiali innovativi e tecnologie sostenibili possano "rivoluzionare" il modo di costruire e di abitare. Alla fine della prima fase l'abitazione sarà completamente smontata e ricostruita altrove o riciclata al 100%. Nella seconda fase, invece, due studenti faranno una esperienza di "vita vera" nella costruzione che verrà continuamente monitorata dai ricercatori dell'Università di Stoccarda.