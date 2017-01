Binari verdi, la metropolitana di Londra "ricicla" l'energia dalle frenate dei treni

Sei milioni di sterline all'anno - Il sistema del cosiddetto "freno rigenerativo" converte in elettricità il calore prodotto durante il rallentamento dei veicoli, che altrimenti andrebbe "sprecata" e dissipata nell'aria. Una tecnologia, scrive la società londinese, che potrebbe tagliare la bolletta energetica delle metropolitane del 5%, facendo risparmiare alle casse dell'ente fino a sei milioni di sterline all'anno.



Aria condizionata - Questo nuovo sistema può inoltre tagliare ulteriormente la bolletta energetica e fare un favore all'ambiente grazie a un effetto "indiretto". Attualmente il calore prodotto dalla frenata dei treni resta intrappolato nelle gallerie e deve quindi essere portato all'esterno da sistemi di condizionamento. La nuova tecnologia, invece, abbassa la soglia di calore, riducendo così anche la necessità di aria condizionata.



I test - Il sistema è stato testato per cinque settimane nella stazione di Cloudesley Road. In sette giorni, la nuova tecnologia ha recuperato energia sufficiente per alimentare una stazione grande come quella di Holborn per oltre due giorni a settimana. Secondo la Tfl, potrebbe ricatturare fino a 1 MWh di energia al giorno.