Presto i classici bus rossi di Londra diventeranno "verdi": elettrici al 100%

"Il leggendario bus rosso a due piani - ha dichiarato il sindaco Johnson - sta per diventare più 'green' che mai non potrei essere più contento per il fatto che Londra avrà questi questi entusiasmanti autobus a due piani totalmente elettrici e sono sicuro che i fortunati utenti della linea 16 abbracceranno l'iniziativa con piacere".



Una linea totalmente elettrica - I double-decker elettrici saranno realizzati dalla compagnia cinese BYD, che è riuscita a sviluppare una batteria in grado di alimentare i grossi bus rossi a due piani. I nuovi mezzi affiancheranno la flotta di autobus ibridi (diesel-elettrici) già nelle strade dal 2012 e di quelli elettrici a un piano che circola dal 2013. Il sindaco ha anche annunciato che entro la fine di quest'anno ci sarà anche la prima tratta totalmente servita da bus elettrici.