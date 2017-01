Mattoni green dagli scarti della birra

Mattoni più isolanti dal punto di vista termico ed ecologici grazie alla birra. In base alle ricerche del Politecnico di Tomar in Portogallo, miscelare l'argilla con i cereali di scarto ottenuti durante la birrificazione migliora le performance dei classici mattoni. Questo procedimento evita l'uso del polistirene che le normative europee contro le emissioni di carbonio hanno reso più costoso.

Laterizio ubriaco - Con un impasto che contiene il 5% dei cereali "esausti", la squadra di ricerca è stata in grado di creare mattoni resistenti come quelli convenzionali ma riducendo la dispersione del calore del 28%. Secondo gli esperti, ciò accade perché i cereali li rendono più porosi. Quindi, intrappolano più aria, che aumenta la ritenzione termica. Gli scarti della birrificazione normalmente vengono utilizzati come nutrimento per gli animali o finiscono in discarica. Questa operazione di riciclo li trasforma da rifiuto a risorsa.