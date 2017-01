Giornata mondiale della TerraSalvare il Pianeta è possibile

09:36 - Il 22 aprile di celebra la 44esima "Giornata mondiale della Terra" delle Nazioni unite, quest'anno dedicata alle città verdi. Un'occasione per riflettere sulla gestione sostenibile delle risorse a nostra disposizione ed educare noi stessi al rispetto dell'ecosistema in cui viviamo a partire dalle comunità urbane. La festa del Pianeta coinvolge 192 Paesi. Dal 2007, anche il Belpaese grazie a Earth Day Italia. Per il Wwf, lo sfruttamento eccessivo del Pianeta ci sta portando a superare i suoi limiti. Green Cross propone un decalogo per frenare uno dei problemi principali: l'eccessiva produzione di rifiuti.

Stiamo superando i confini del Pianeta - Il Wwf sottolinea: "La Natura rischia la bancarotta perché stiamo superando i confini del Pianeta. Già ora la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici hanno superato i limiti e gli effetti stanno avendo conseguenze negative sull’umanità, causa stessa del problema".



Sulla base di questi dati, l'associazione ambientalista propone delle contromisure con l'intento di modificare alla radice l'attuale concezione dell'economia: "Servono modelli di business alternativi e sostenibili. Bisogna assegnare un valore al capitale naturale per disincentivarne il deprezzamento. E' necessario scoraggiare la perdita della biodiversità tenendone conto nei bilanci nazionali".



Il problema dei rifiuti - Ogni anno in Italia, secondo il rapporto dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), si producono 31,4 milioni di tonnellate di rifiuti. Il 42% finisce in discarica.



A tal proposito, Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia, ha sottolineato: "Chiediamo a studenti e cittadini di agire in questo e in tutti gli altri giorni dell’anno. E' indispensabile che ognuno operi in maniera concreta per migliorare la gestione dei rifiuti nel proprio territorio. Uscire dalla grave crisi economica che stiamo vivendo è possibile solo attraverso la leva dello sviluppo sostenibile".



Il decalogo anti rifiuti - Ecco i dieci suggerimenti di Green Cross e Earth Day Italia per dare un taglio netto alla produzione dei rifiuti.

1. Al supermercato, prediligere i prodotti sfusi e alla spina.

2. Imparare a cucinare anche con gli avanzi dei cibi.

3. Per conservare gli alimenti, usare i contenitori di vetro e no di alluminio.

4. Fare la raccolta differenziata.

5. In ufficio utilizzare Internet per inviare e ricevere documenti e limitare il più possibile il ricorso a prodotti usa e getta.

6. Regalare gli indumenti e i giocattoli non più graditi o buttarli nei cassonetti gialli.

7. Prima di gettare via un computer o un telefonino, valutare una possibile riparazione.

8. Smaltire in modo adeguato le apparecchiature elettriche.

9. Utilizzare buste di carta, cartone, iuta, biodegradabili o comunque riutilizzabili.

10. Non bruciare rifiuti.