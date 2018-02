Wall Street affossa Asia e Europa, ma poi è rally

Ecco i Paperoni che hanno perso di più col tonfo di Ny Afp 1 di 6 Afp 2 di 6 SportMediaset 3 di 6 Ap/Lapresse 4 di 6 Ap/Lapresse 5 di 6 Getty 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Wall Street apre in forte calo poi, in una seduta altamente volatile, chiude in rally: il Dow Jones guadagna 569 punti, in quello che è l'aumento maggiore degli ultimi due anni, e vola del 2,34%. Il Nasdaq sale del 2,13% mentre lo S&P 500 avanza dell'1,75%.