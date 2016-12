Volkswagen, lettera ai concessionari: "Stop alle vendite delle vetture Euro5"

Era nell'aria da qualche ora, e alla fine è arrivato: lo stop alla vendita di tutte le vetture Euro 5, dopo lo scandalo che ha travolto il gruppo Volkswagen , è stato comunicato con una lettera, pubblicata dal Corriere della Sera, intestata a tutti i concessionari Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, e Veicoli commericali. Una decisione clamorosa che riguarda circa 40mila vetture in Italia così motivata nel comunicato: "Come misura precauzionale - scrive Massimo Nordio, amministratore delegato della filiale italiana del gruppo - vi chiediamo di sospendere, con effetto immediato, la vendita, l'immatricolazione e la consegna dei soli veicoli equipaggiati con motori diesel Euro 5 tipo EA 189".

"Come sapete - spiega ancora - Volkswagen sta lavorando a pieno ritmo per fare chiarezza su alcune problematiche che riguardano un particolare software utilizzato dai nostri motori Diesel". I modelli in ballo, finora, sarebbero 19. Per Audi: A3, A4, a5, A6, TT, Q3 e Q5. Per Seat: Leon, Altea e Superb. Per Volkswagen: Maggiolino, Sharan, Touran, Golf, Passat e Tiguan.