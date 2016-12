Usare il cellulare in Europa costerà di meno: roaming meno caro in vista dell'abolizione

Dal 30 aprile scatta una ulteriore riduzione delle tariffe per chiamate, messaggi e traffico dati: questa novità riguarderà tutti i cittadini europei che utilizzeranno il proprio cellulare in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Secondo il Parlamento Europeo, si tratta di un altro decisivo passo verso l' abolizione totale del roaming nell'Ue, che verosimilmente arriverà dalla metà di giugno 2017 .

Le tariffe per chi utilizza il cellulare in un altro Stato membro potranno avere dunque un aumento massimo rispetto al normale piano tariffario del proprio paese: 0,05 euro per minuto di chiamata, 0,02 euro per sms inviato e 0,05 euro per megabyte di dati.