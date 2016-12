Urbano Cairo lancia un'offerta pubblica di scambio sulle azioni Rcs: punta ad acquisire la maggioranza

La proposta - La proposta prevede l'offerta di 0,12 azioni Cairo Communication per ciascun titolo Rizzoli. Rcs viene così valutata 0,551 euro per azione, dopo aver chiuso le quotazioni in Borsa a 0,455 euro (c'è un premio considerando anche il dividendo del 32,6%). L'offerta è comunque condizionata ad adesioni che permettano all'offerente di avere azioni pari ad almeno il 50% più una azione ordinaria, e prevede tutta una serie di impegni delle banche creditrici.



Rcs, "semplificare e ristabilire potenzialità del gruppo" - Cairo ha spiegato di voler far leva sulla propria esperienza nell'esecuzione di complesse ristrutturazioni aziendali - il caso più noto è quello di La7 acquisita nel 2013 - e sulle competenze maturate nella raccolta pubblicitaria e la capacità di crescita nel settore dei periodici, che gli hanno consentito di mantenere un'elevata profittabilità in un difficile contesto di mercato. Cairo conta poi di realizzare "significative efficienze nella gestione dei costi operativi" di Rcs, "anche semplificando la struttura societaria", e di "sviluppare i ricavi sviluppando le potenzialità della Rizzoli e di ristabilire l'equilibrio economico del gruppo".



Le banche non chiederanno il rimborso anticipato del debito - Tra le condizioni di efficacia previste si prevede che prima della conclusione dell'offerta le banche finanziatrici si dovranno impegnare a rinunciare alla facoltà di chiedere il rimborso anticipato del debito in ragione del cambio di controllo. Non dovranno poi chiedere fino a fine 2017 a Rcs alcun rimborso in linea capitale, salvo il rimborso anticipato parziale con l'incasso dalla cessione di Rcs Libri. Le banche si dovranno poi impegnare a non avvalersi del recesso dei finanziamenti, a non chiedere procedure concorsuali per Rcs, e a mantenere le linee di finanziamento in essere. L'offerta non è finalizzata alla revoca di Rcs dalla Borsa. Cairo è assistito da Banca Imi, Equita come advisor finanziari e da BonelliErede come consulente legale.



Assemblea il 12 maggio per il dopo-Agnelli - La società di Cairo terrà inoltre l'assemblea straordinaria chiamata a decidere sull'aumento di capitale il 12 maggio. Con il riassetto proposto da Cairo si risolve anche l'incertezza posta su Rcs dall'attesa uscita di Fiat Chrysler, annunciata al momento dell'intesa tra Espresso e Stampa-Secolo XIX. Proprio venerdì 15 aprile l'assemblea degli azionisti del gruppo automobilistico sarà chiamata ad approvare la distribuzione delle delle quote Rcs ai propri soci, con Exor che ha già preannunciato di voler cedere il proprio 5% in maniera frazionata.