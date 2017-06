22 maggio 2017 20:47 Ue: ok alla manovra-bis, lʼItalia ha rispettato le raccomandazioni La Commissione chiede però a Roma di reintrodurre lʼImu, ridurre i tempi della giustizia civile e prendere misure sugli Npl. Per Bruxelles, inoltre, la mancanza di dettagli mina la credibilità delle riforme

"L'Italia conferma che le misure di bilancio addizionali richieste per il 2017 sono state prese e che quindi, in questa fase, nessun passo ulteriore è giudicato necessario per rispettare la regola del debito". E' quanto scrive la Commissione Ue nel pacchetto di primavera che contiene l'analisi dei conti pubblici e le raccomandazioni. Bruxelles non ritiene ci siano le condizioni nemmeno per una procedura per squilibri macroeconomici.

"Riguardo a Cipro, all'Italia e al Portogallo, che presentavano squilibri macroeconomici eccessivi - si legge nelle raccomandazioni - la Commissione ha concluso che non vi sono dati analitici che giustifichino il passaggio alla fase successiva della procedura, a condizione che i tre paesi attuino pienamente le riforme indicate nelle rispettive raccomandazioni specifiche per paese".



Quanto all'attuale dinamica dei conti pubblici italiani, "la Commissione conferma che sono state adottate le ulteriori misure di bilancio richieste per il 2017, e che pertanto in questa fase non sono ritenuti necessari interventi supplementari per garantire la conformità con il criterio del debito".



Diverso il discorso per il programma di riforme, che la Commissione europea ritiene "sufficientemente ambizioso", ma "l'assenza di dettagli sull'adozione e di un calendario dell'attuazione limita la loro credibilità". "Il programma 2017 di riforme dell'Italia - viene sottolineato nelle raccomandazioni - prevede impegni di breve e medio termine, in continuità con i precedenti programmi. Le misure da prendere entro metà anno includono le regole sulla concorrenza, la riforma del processo penale e la legge contro la povertà. Sono anche previste norme sulla contrattazione salariale a livello aziendale e privatizzazioni. Sul medio termine il programma guarda in particolare a conti pubblici, tassazione, mercato del lavoro, sistema bancario, Pa, giustizia e investimenti".