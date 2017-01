Toyota replica a Trump: "Nessun calo di occupazione negli Usa"

La Toyota risponde a Donald Trump dopo che il presidente eletto ha preso di mira il gruppo giapponese produttore di auto intenzionato a costruire una nuova fabbrica in Messico. "Toyota è parte del tessuto imprenditoriale americano da quasi 60 anni", ha risposto l'azienda giapponese, sottolineando che "il volume di produzione o l'occupazione in Usa non caleranno come risultato del nuovo impianto a Guanajuato annunciato nell'aprile 2015".