Tassa prima casa, Padoan a Ue: "Reintrodurla non è una buona idea"

Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non è d'accordo con la raccomandazione Ue di reintrodurre l'Imu sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito e lo dice arrivando all'Eurogruppo: "Cambiare idea su una tassa modificata da pochi mesi non è una buona idea". Bruxelles aveva rilanciato tale richiesta nel pacchetto di primavera delle "raccomandazioni".