17 marzo 2018 12:02 Tariffe, Cgia: nel 2017 sono tornati a crescere acqua, poste e treni Invertita la tendenza degli ultimi due anni: più cari i servizi pubblici per il rincaro delle materie prime e il per blocco delle tasse locali imposto dal governo

Rincaro delle materie prime e enti locali spinti a far cassa con le proprie multiutility sono alla base degli aumenti delle tariffe dei servizi pubblici, in particolare acqua, poste e treni, registrati nel 2017. Secondo la Cgia di Mestre, infatti, nel 2017 è stata invertita la tendenza degli ultimi due anni. Tranne i servizi telefonici (-0,8%), aumenti in trasporti ferroviari (+7,3%), acqua (+5,3%), poste (+4,5%), energia elettrica (+3,8%).

I rincari voce per voce"L'effetto combinato di queste due situazioni - spiega il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - ha avuto un impatto economico molto negativo sui bilanci di famiglie e imprese". L'inflazione è salita dell'1,2%, mentre si sono registrati rincari anche per gas (+2%), pedaggi (+1%), taxi (+0,6%), rifiuti (+0,5%) e trasporti urbani (+0,2%).



Aumenti, comunque, che non hanno nulla a che vedere, stando allo studio, con l'escalation verificatasi negli ultimi 10 anni: se il costo della vita tra il 2007 e il 2017 è salito di quasi il 15%, l'acqua ha segnato +90%, i biglietti ferroviari +46,4%, i servizi postali +45,4%, rifiuti e pedaggi/parcheggi entrambi del 40%. Nel decennio preso in esame solo i servizi telefonici hanno subito una contrazione di prezzo (-9,9%).

L'analisi dei rincari"Per quanto concerne la tariffa dell’acqua è necessario fare una precisazione - sottolineano dalla Cgia. - E' vero che gli aumenti che si sono registrati in Italia negli ultimi anni sono stati molto importanti, tuttavia va ricordato che il prezzo medio al metro cubo a Roma, pari a 1,63 dollari, è nettamente inferiore a tutte le tariffe medie applicate nelle principali capitali europee".



"Come annunciato dall’Authority per l’energia elettrica e il gas verso la fine del 2017 – ricorda poi il segretario della Cgia Renato Mason - a partire dal 1° gennaio 2018 le bollette di luce e gas sono aumentate rispettivamente del 5,3 e del 5%, provocando un aumento dei costi per una famiglia tipo di 59 euro all’anno. Altresì, va segnalato che la tanto agognata liberalizzazione del mercato vincolato sia dell’energia elettrica sia del gas è slittata di un anno. Prevista inizialmente per il 1° luglio, scatterà, invece, nel 2019".