Surplus canone Rai per calo tasse:un "tesoretto" da 500 milioni

Il surplus del canone Rai verrà versato nel fondo per il calo delle imposte. E' quanto previsto nell'ultima bozza della legge di Stabilità . "Per gli anni dal 2016 al 2018 le eventuali maggiori entrate derivanti dal canone Rai dopo il suo inserimento nella bolletta, rispetto a quanto iscritto nel bilancio di previsione per il 2016, restano all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale ", è scritto nel testo.

Dal recupero dell'evasione del canone Rai grazie al suo inserimento nella bolletta elettrica si stima infatti possa derivare un "tesoretto" di 500 milioni di euro. Con il nuovo sistema di riscossione, infatti, salirebbero a 2,2 miliardi gli introiti della tassa, rispetto agli 1,7 miliardi del 2015.



Un "tesoretto" che, in un primo momento destinato ad essere utilizzato per una diminuzione della pubblicità sulla tv pubblica, per le tv locali o per il Fondo per l'editoria, sarebbe invece utilizzato per la riduzione della pressione fiscale.



Già lo scorso anno, tra le polemiche, la Rai contribuì con 150 milioni di euro a sostenere l'operazione "80 euro". Poi, con la legge di stabilità dello scorso anno, fu decisa una riduzione strutturale del 5% dei trasferimenti alla tv pubblica.