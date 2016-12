Snapchat prepara maxi debutto in Borsa: vale 20-25 miliardi di $

Snapchat presenta la documentazione per la quotazione in Borsa. L'app di messaggini che si cancellano ha depositato i documenti alla Sec, la Consob americana, prima delle elezioni americane dell'8 novembre con l'obiettivo di raccogliere fino a 4 miliardi di dollari. L'offerta potrebbe valutare la società 20-25 miliardi di dollari e lo sbarco in Borsa è previsto in marzo. Lo riporta la stampa americana.