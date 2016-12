Segnali incoraggianti dal turismo

In particolare, emerge dalle rilevazioni dell'Istat, nel 2015 sono stati effettuati 57,910 milioni di viaggi con una durata media di 5,9 notti e un totale di 340 milioni di pernottamenti. Come anticipato si tratta di dati più o meno simili a quelli dello scorso anno, ma con un'eccezione: mentre le vacanze di lunga durata sono apparse stabili per il secondo anno consecutivo, quelle brevi hanno finalmente arrestato la caduta, attestandosi a 24,3 milioni.



Del resto, già i dati relativi al movimento negli esercizi ricettivi aveva fatto ben sperare: nell'arco dei primi nove mesi dell'anno si è registrato un aumento del 2,4% per gli arrivi e un +1,9% per le presenze negli esercizi alberghieri rispetto allo stesso periodo del 2014. In aumento del 3,1% e dell'1,8% anche gli arrivi e le presenze nelle strutture extra-alberghiere.



I dati di Federalberghi, estesi a tutto l'anno, indicano invece una crescita del 3,6% per le presenze negli alberghi italiani nel corso del 2015, con un +3,2% per i pernottamenti degli italiani ed un +4,1% per quelli degli stranieri. Nonostante ciò Federalberghi parla di un calo degli occupati dello 0,7%, risultato di un -1,7% di quelli a tempo determinato e di un +0,3% di quelli a tempo indeterminato.



Per quanto riguarda la spesa, i dati parziali (relativi al periodo gennaio-ottobre sullo stesso periodo del 2014) della Banca d'Italia sottolineano un aumento del 4,3% di quella degli stranieri in Italia (a 23.526 milioni) e un +1,4% per quella degli italiani all'estero (a 7.553 milioni), con un aumento dell'avanzo dell'8,2% (a 5.973 milioni di euro)



Archiviato il 2015,arrivano notizie incoraggianti anche dai primi dati disponibili per il 2016. Secondo Confcommercio, a gennaio l'indice di propensione al viaggio avrebbe toccato i 59 punti, rimanendo stabile rispetto alla fine del 2015, ma riportando una aumento di due punti rispetto a dodici mesi prima.