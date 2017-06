Secretary Day, torna la giornata dedicata alle assistenti di direzione

Il programma - Per sottolineare l'importanza della figura dell'assistente di direzione, la giornata si comporrà di una fase di ascolto e ispirazione al mattino (guidate da coach e consulenti del mondo dello sport, digital e welfare aziendale) e un'attività di role play durante il pomeriggio, con tavoli di confronto su "criticità" quali la gestione di conflitti, fusioni e acquisizioni. A conclusione della giornata, si procederà all'elezione dell'Assistente dell'Anno.



Durante la pausa pranzo sarà aperto il Villaggio Secretary: un'area espositiva all'interno della quale le assistenti potranno incontrare fornitori selezionati utili al loro lavoro quotidiano.



Montuschi: "L'assistente svolge un ruolo centrale" - "L'assistente di direzione, in quanto business partner dell'azienda, svolge un ruolo centrale nel facilitare i flussi organizzativi e comunicativi, migliorando le relazioni in modo intelligente e professionale", afferma Andrea Montuschi, presidente di Great Place to Work® Italia. "Il ruolo dell'assistente è simile a quello del facilitatore di un workshop - aggiunge - non si tratta di trasmettere contenuti, bensì di fare in modo che il team lavori in modo efficiente e senza preoccupazioni. L'assistente ideale è poco invasiva ma sempre presente, riesce a semplificare i processi interni e consente ai manager di concentrarsi sul loro core business".



Il Premio Assistente dell'Anno - Sono 12 le candidate che hanno prodotto i loro elaborati sul tema "I love my work". L'Assistente dell'Anno (ADA) sarà eletta per il 50% dalla giuria e per il restante 50% dalla votazione online (25% community - 25% open). Il riconoscimento andrà a colei che dimostrerà di possedere "una forte motivazione che la spinge ad incidere sulla divulgazione dei valori e della missione di Secretary.it".



Menzioni speciali - Cinque assistenti riceveranno inoltre una Menzione Speciale dalla giuria tecnica per ognuna delle "cinque dimensioni del modello di Great Place to Work®": credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione. Le dimensioni rappresentano i diversi tipi di relazione che si instaurano al lavoro e che, insieme, concorrono a creare un clima di fiducia.



Credibilità, rispetto ed equità si riferiscono alla relazione e misurano elementi quali comunicazione interna, competenza, etica, coinvolgimento, attenzione alle persone, imparzialità. La coesione si riferisce ai rapporti fra le persone in termini di senso di squadra, supporto reciproco. L'orgoglio è la dimensione a livello aziendale, individuale e di gruppo che sviluppa un senso di appartenenza e di attaccamento alla propria professione e ai risultati del proprio team.



La novità di quest'anno - Due Premi Speciali sono stati dedicati alle assistenti di direzione coinvolte in progetti aziendali a sostegno di politiche di Corporate Social Responsibility o impegnate nel volontariato in collaborazione con Cifa Onlus e Centrale Etica.