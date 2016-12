Samsung: stop produzione Galaxy Note 7 dopo casi combustione

I richiami del Note 7, che hanno causato a Samsung la peggior crisi degli ultimi anni, non si sono arrestati dopo la prima ondata di malfunzionamenti, dato che il rischio combustione si è ripresentato dopo la sostituzione dei prodotti valutati come difettosi.



Anche sul nuovo Note 7, presentato al posto di quello vecchio, ci sono stati problemi. Su tutti, l'episodio che la scorsa settimana ha visto negli Usa l'evacuazione di un aereo della Southwest Airlines quando uno smartphone sostituito ha cominciato a emettere fumo.



Il gigante sudcoreano, primo fabbricante al mondo di smartphone, non ha voluto commentare la notizia. Un responsabile di produzione della Samsung, non identificato, ha detto che la decisione di sospendere temporaneamente la produzione è stata presa in accordo con le autorità sudcoreane, americane e cinese per la protezione dei consumatori.



Già poche settimane dopo il lancio del Galaxy Note 7, ad inizio settembre, Samsung era stata costretta a richiamare 2,5 milioni apparecchi nel mondo per il rischio di esplosione della batteria. Ma anche alcuni apparecchi con le batterie sostitutive avrebbero avuto problemi analoghi.



Samsung Italia: "Rimborso totale" - Dopo lo stop della vendita e della produzione in tutto il mondo del Galaxy Note 7 per problemi alla batteria, Samsung Italia garantisce il rimborso "totale e immediato dell'importo versato" a tutti gli utenti italiani che hanno pre-ordinato il dispositivo. In Italia il Galaxy Note 7 non è mai stato messo in commercio ma circa 4mila unità sono state pre-ordinate, di cui consegnate meno della metà.