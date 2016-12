Pet economy: la spesa per gli animali in Italia

Nel Rapporto Assalco-Zommark 2015 si leggeva che solo il mercato del Pet food valeva circa 1,8 miliardi di euro in valore e 544.000 tonnellate in volumi, con gli alimenti per gatto a farla da padrone (il 54% del pet food, pari a 992 milioni di euro, contro gli 838 milioni di euro legati al cibo per cani). In crescita si mostrava anche il mercato degli accessori: +3,9% tra il 2013 ed il 2014 a 66 milioni di euro.



I recenti dati diffusi dall'Adoc parlano invece di una spesa media annua (tra alimenti, visite sanitarie e tolette) di 800 euro per un gatto e di 1.800 euro per un cane. In entrambi i casi la cifra è in aumento del 70% rispetto ad un decennio fa. Se il calcolo viene esteso a tutta la vita del cane e del gatto, la spesa media è di circa 26mila euro per il primo e nove mila euro per il secondo.



Secondo le stime il giro d'affari è di circa 12 miliardi di euro all'anno: più meno quanto l'intero mercato della moda femminile (secondo i dati del Sistema moda Italia relativi al 2015).



Insomma, vista la continua crescita del settore appare quindi evidente che, mentre la crisi ha fatto scendere i consumi di altre tipologie di merci, quelle rientranti nella pet economy abbiano seguito un percorso ben diverso.



Basti pensare che negli Stati Uniti la spesa destinata al cibo per cani è quattro volte superiore a quella per gli alimenti per bambini. Rispetto al 2007 negli Usa si è infatti registrato un aumento della spesa di oltre il 30%.