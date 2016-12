Pensioni di invalidità, Istat: al Sud percentuale doppia rispetto al Nord

La percentuale delle pensioni di invalidità al Sud è doppia rispetto al Nord: 8,3% contro 3,8% per quelle di invalidità ordinaria e 20,3% contro 10,7% per quelle di invalidità civile. Lo rileva l'Istat nell'indagine sulle condizioni di vita dei pensionati nel 2015. L'istituto sottolinea poi che le pensioni di vecchiaia rappresentano il 59% del totale delle pensioni erogate al Nord e solo il 40,3% di quelle del Sud.

In calo il numero di pensionati, sale il reddito - Ci sono sempre meno pensionati in Italia. L'Istat nel 2015 ne conta 16,2 milioni, 80mila in meno rispetto al 2014, che diventano 600mila in meno sul 2008. Aumenta però il reddito pensionistico lordo, che nel 2015 risulta pari a 17.323 euro, 283 euro in più sull'anno precedente.



Ma per i nuovi pensionati assegni meno pesanti - Chi è appena diventato pensionato, però, può contare su assegni meno pesanti rispetto a chi lo è stato o a chi lo è già. Nel 2015 "i redditi dei nuovi pensionati sono mediamente inferiori a quelli dei cessati (15.197 euro contro 16.015 euro)".



Titolo di studio paga, pensioni più che doppie se laureati - Tuttavia, se il pensionato possiede un titolo di studio pari alla laurea, il suo reddito lordo pensionistico (circa 2.660 euro mensili) è più che doppio di quello delle persone senza titolo di studio o con al più la licenza elementare (1.160 euro).