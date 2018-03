Pasqua, Confesercenti: tre famiglie su dieci risparmiano anche a tavola

L'incertezza e la sfiducia in una ripresa economica frenano i consumi di Pasqua. Secondo quanto emerge da un sondaggio condotto da Confesercenti e SWG , gli italiani vivono con meno sicurezze dell'anno scorso e, quasi uno su due, il 43%, taglierà anche le spese per le uova di cioccolato. Si tira la cinghia a tavola, infatti: il 55% degli italiani progetta di celebrare solo con un pranzo domestico, con gli amici o con i parenti, contro l'11% che, invece, celebrerà in un pubblico esercizio, e il 5% che passerà Pasqua in viaggio.

Rispetto a Pasqua 2017, infatti, quasi la metà dei cittadini italiani è in difficoltà economica e si sente scoraggiata, non solo a livello personale, ma anche relativamente all'economia del Paese e al contesto internazionale.



Tutto ciò andrà a incidere anche sui consumi della festività: il 30% delle famiglie, infatti, è intenzionata a tagliare le spese per celebrare le giornate di Pasqua e Pasquetta 2018. Il fantasma della crisi incrementa questo sentimento di incertezza e il timore di una ricaduta farà comprare 2-3 uova a testa, contro le 4 del 2017.



In barba, poi, al famoso detto: "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi", secondo il sondaggio, sarà, inoltre, prevalentemente una giornata trascorsa in famiglia, con il solo pranzo domenicale.