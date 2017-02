Panasonic ai 100mila dipendenti: "Lavorare meno, produrre di più"

Le direttive del management nipponico puntano a sviluppare un sistema di occupazione più flessibile utilizzando il telelavoro, grazie agli strumenti informatici a disposizione, usufruendo regolarmente dei giorni di vacanza a cui si ha diritto ma che spesso non sono richiesti.



Secondo gli standard della Panasonic la giornata lavorativa non dovrebbe superare le sette ore e quarantacinque minuti, ma gli orari di inizio dei turni possono variare in base al ruolo ricoperto nell’azienda o alle rotazioni negli stabilimenti di produzione.



Secondo i dati del 2014, pubblicati dall’Istituto nipponico delle Politiche del Lavoro, tra i paesi del G7 il Giappone ha la più alta percentuale di impiegati che lavorano oltre 49 ore alla settimana, e al tempo stesso il peggior livello di produttività tra le nazioni all’interno del gruppo.