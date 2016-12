No all'Europa? Grecia verso il referendum Sulla scheda c'è prima il "no" del "sì"

Il 5 luglio i greci sono chiamati a esprimere una decisione sulla Grexit: dire sì alla proposta della troika per rimborsare il debito di Atene accettando le riforme di austerity e di tagli sulle pensioni o uscire dall'euro con i rischi che ciò ne comporta. Il premier greco Alexis Tsipras, domenica, voterà "no". E sulla scheda compare prima "oxi", ossia no, di "nai", sì.