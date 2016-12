Mps, Palazzo Chigi: niente Cdm ma pronto schema decreto legge banche

Sulla vicenda del Monte dei Paschi di Siena (il possibile intervento di Stato dopo il no della Bce alla proroga di 20 giorni per l'aumento di capitale) fonti di Palazzo Chigi sottolineano come non sia prevista per sabato alcuna riunione del Consiglio dei ministri. Sempre le stesse fonti fanno sapere che lo schema di decreto legge sulle banche è sostanzialmente pronto per essere varato, se necessario.