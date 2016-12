Morto Renato Bialetti, l' "omino coi baffi" che portò la Moka in tutto il mondo

E' morto a Torino all'età di 93 anni Renato Bialetti, "l' omino coi baffi " della celebre pubblicità di Carosello degli Anni '50 e '60 della Moka . Figlio di Alfonso Bialetti, che nel 1933 la inventò, rese celebre in tutto il mondo la rivoluzionaria caffettiera e guidò l'azienda fino al 1986, anno della vendita al gruppo Faema. La Moka, simbolo del Made in Italy, è esposta anche al Moma di New York.

In oltre 80 anni di storia la Moka ha raggiunto ogni angolo del pianeta portando dovunque il gusto del caffè made in Italy. E tutti la associano ancora oggi con il celebre omino coi baffi disegnato da Paul Campani. Un'icona che ha accompagnato lo sviluppo della celebre caffettiera in decine di spot televisivi e pubblicità sui giornali, in una avventura che continua con successo ancora oggi.