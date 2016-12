Ecco la macchina che prepara il caffè direttamente dallo smartphone

"Un caffè lungo in tazza grande appena tiepido con zucchero di canna": mai più ordinazioni chilometriche al barista, magari disattese: a fare il caffè da oggi ci pensa lo smartphone, con precisione al millilitro. È in arrivo da Londra una macchina che, tramite un'app, permette di avere sempre a disposizione un barista super scrupoloso. Portandoselo in tasca. Dopo aver scelto fra cappuccini, caffè macchiati, latte macchiati e compagnia, l'app permette di calibrare alla perfezione la propria miscela controllando la quantità di schiuma, la corposità del caffè, la temperatura eccetera.

Quando si è trovata la propria combinazione ideale, verrà memorizzata dal nostro smartphone. La macchina, non proprio portatile, dispone di un mini-frigo per il latte fresco e di un macina caffè, ed è stata presentata al London Design Festival. Il prezzo è poco competitivo rispetto alla classica moka: 6000 sterline, circa 7600 euro. Varrano la comodità di avere il caffè pronto in pochi tocchi al touchpad? Di sicuro, il detto "sa fare pure il caffè" se riguarda gli smartphone sarà da intendere in senso letterale.