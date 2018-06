Millennial e recruitment: quando cercare lavoro diventa un'esperienza positiva

La storia di Dacia, 29 anni, laureata in giurisprudenza e specializzata in relazioni internazionali. Attualmente lavora in una Onlus e si occupa di progetti anticorruzione. “Innanzitutto devo dire che mi sento fortunata. Di colloqui di lavoro ne ho fatti tanti e quasi sempre ne sono uscita con un senso di crescita. Indipendentemente dal risultato finale. Nel mio secondo colloquio, ad esempio, ho trovato un recruiter che ha esordito dicendomi: 'parlami di te, ma come persona'. Dopo un breve momento di spiazzamento ho cominciato a raccontarmi. Lui non mi ha quasi mai interrotto. Se non per riportarmi in tema quando io, per abitudine, 'scivolavo' su dettagli curricolari. E ha terminato dicendomi 'sai, le competenze tecniche si imparano, le caratteristiche personali sono Dna'. A quel punto, e a fine colloquio, ero molto serena e avevo una certa sicurezza. Perché sapevo che la scelta sarebbe stata fatta soprattutto sulla mia 'interezza personale'. E in effetti l’esito positivo del colloquio diede origine a un’esperienza molto nutriente".

"Successivamente, per ben due volte, invece, il lato positivo del recruitment è stato determinato dallo spazio scelto dall’HR Manager per il colloquio. Non l’ufficio usuale costellato dai tipici oggetti e simboli che definiscono ruoli e gerarchie. Parlo di poltrone e tavoli dirigenziali, attestati e diplomi appesi alle pareti ecc. In un caso ho sostenuto il colloquio in una stanza 'ad hoc'. Una sorta di 'posto di conversazione', senza tavoli o oggetti tipici dell’attrezzatura professionale e con solo due sedie. Una per il recruiter, una per me. Allo stesso livello, senza barriere fisiche fra noi. Nel secondo caso invece, uno spazio simile è stato allestito addirittura all’aperto. Questa informalità ha portato nel colloquio una grande fluidità. Ancora una volta mi sono sentita considerata come 'persona'. E ho realizzato quanto fosse per me importante operare in un ambiente professionale fatto di persone e non, banalmente, di risorse umane".



Questa è la voce diretta, chiara e trasparente di una millennial e della sua esperienza di rapporto con la ricerca del lavoro. Se sei un recruiter forse può essere una fonte di ispirazione. E anche se sei un millennial come Dacia. In ogni caso, sia che tu stia offrendo lavoro, sia che tu lo stia cercando, collegati a CornerJob, la piattaforma leader nel digital recruitment, perché è li che potrete incontrarvi. Ed essere la soluzione l’uno per l’altro.