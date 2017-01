Milano, anno giudiziario: cresce il numero di cause contro le banche

Sono "sempre in numero rilevante a Milano le cause bancarie che hanno ad oggetto il tema di grande attualità della responsabilità fatta valere da singoli risparmiatori-investitori nei confronti di banche-promotori finanziari" per "difetto di informazione" o per "la rischiosità dei prodotti". Lo rivela la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario milanese del presidente facente funzione della Corte d'appello, Marta Chiara Malacarne.