Merkel: Tsipras affonda la Grecia

Parigi vuole che i negoziati con la Grecia riprendano in ogni caso, qualsiasi sia l'esito del referendum; Berlino definisce invece la politica di Tsipras "rigida e ideologica". Mentre il ministro francese Emmanuel Macron invita i governi Ue a non punire la Grecia come avvenne con la Germania dopo la seconda guerra mondiale, Angela Merkel ritiene che il premier greco stia "portando il suo Paese a sbattere contro un muro, ad occhi aperti".