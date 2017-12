Manovra, stop agli stipendi in contanti: sì da Commissione lavoro a proposta Pd

Niente più stipendi in contanti. E' quanto prevede un emendamento del Pd alla Manovra approvato in commissione Lavoro della Camera. Le retribuzioni dovranno essere corrisposte via bonifico, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso sportello bancario, emissione di un assegno, pena una sanzione di 5mila euro. La proposta passa all'esame della commissione Bilancio.