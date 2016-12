Luce e gas, arrivano gli aumenti: da ottobre rincari del 3,4% e del 2,4%

Per l'elettricità, spiega l'Autorità nella nota, la spesa per la famiglia-tipo nel periodo primo gennaio-31 dicembre 2015 sarà di circa 505 euro, con un calo del 2,2% rispetto all'anno precedente e un risparmio di oltre 11 euro. Per il gas la spesa della famiglia tipo nello stesso periodo sarà invece di circa 1.123 euro, -4,2% sul 2014, corrispondente a un risparmio di circa 50 euro. Il risparmio complessivo nel 2015 per elettricità e gas sarà così di oltre 60 euro per famiglia tipo.



Due i fattori che pesano sul rialzo dell'elettricità: l'aumento dei costi complessivi per l'approvvigionamento della "materia energia" che risente dei picchi di prezzo registrati sul mercato all'ingrosso nello scorso mese di luglio (+39% rispetto a giugno) a fronte di consumi di elettricità eccezionalmente elevati per il caldo record e l'esigenza di adeguare ancora al rialzo gli oneri di sistema, in particolare per sostenere i costi straordinari connessi alla fine del meccanismo di ritiro dei certificati verdi nel 2016 e i costi per gli incentivi all'efficienza energetica.



Per il gas si segnala un leggero calo della componente materia prima che riflette le aspettative al ribasso delle quotazioni a termine nei mercati all'ingrosso in Italia e in Europa, rendendo meno evidente quella che sarebbe la normale dinamica dei mercati al rialzo legata all'andamento stagionale dei consumi. Cali che grazie alla riforma gas dell'Autorità vengono immediatamente trasferiti ai consumatori finali, con effetti particolarmente significativi alla vigilia dei più alti consumi autunnali. La riduzione della materia prima è più che compensata principalmente dalla crescita dei costi di trasporto e della componente per la gradualità nell'applicazione della riforma gas.



L'Unc: "Aumenti incomprensibili" - "Una pessima notizia. Si interrompe un calo che durava ininterrottamente dall'inizio dell'anno. Per le famiglie che già faticano ad arrivare alla fine del mese, un brutto colpo" ha dichiarato Massimiliano Dona, Segretario dell'Unione Nazionale Consumatori. "Nonostante i tentativi di spiegazione dell'Authority, si tratta di aumenti incomprensibili, considerata la diminuzione sia del prezzo del petrolio che del gas a livello internazionale. In ogni caso è giunto il momento che il governo abbassi le imposte, in particolare sul gas, dato che pesano per il 36,93% sul prezzo finale. Decisamente uno sproposito", ha concluso Dona.



Anche le Poste saranno più care da ottobre - Tariffe più salate, dal primo ottobre, anche per le Poste. I prezzi dei francobolli della posta ordinaria passano da 80 centesimi a 95 (con consegna della corrispondenza in quattro giorni), mentre la posta prioritaria avrà tariffe a partire da 2,80 euro (con consegna il giorno successivo alla spedizione).