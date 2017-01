Indicizzazione pensioni, scattano i rimborsi: ma "rientra" solo il 12,4%

In particolare la restituzione della mancata rivalutazione relativa agli anni 2012 e 2013 sarà limitata:

- al 40% per i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo Inps e sino a quattro volte il predetto trattamento,

- al 20% per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo Inps e sino a cinque volte il predetto trattamento,

- al 10% per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo Inps e sino a sei volte il predetto trattamento.

Nulla è restituito alle pensioni di importo elevato (oltre 6 volte il trattamento minimo).



Il blocco dell'indicizzazione delle pensioni bocciato dalla Consulta - Con il provvedimento varato dal governo Monti nel dl Salva Italia, nel biennio 2012-2013 le pensioni di ammontare superiore a tre volte il minimo non sono state rivalutate. Ad aprile 2015 la Corte Costituzionale ha però bocciato la norma, obbligando di fatto il governo Renzi a disporre la restituzione di una parte della mancata rivalutazione.



Interessati al recupero della mancata rivalutazione sono i pensionati con trattamento pensionistico compreso tra le tre e le sei volte il trattamento minimo Inps.